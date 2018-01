ELEGANTE

Bem aquecido.

Cachecol de linha alivia o friozinho quando necessário.

Em vários tamanhos, na Cobasi, desde R$ 23,20

EXCLUSIVO

Lugar Reservado

Como um cadeirão de bebê, torna seguras as viagens de carro. Vai preso no cinto e no banco, e suporta até 10 quilos. Na Bitcão, por R$ 89,80

MODERNA Total conforto

Para levar o animal no dia a dia, tem base removível. Na Pickorrucho"s, desde R$ 63,44

BÁSICA

Para ir e vir

Caixa rígida para transporte de gatos, ideal para despachar como carga.

Na Cobasi, R$ 49,32

TERAPÊUTICO

Calma garantida

Com essências de camomila, lavanda e capim limão, relaxa até os cães mais agitados. Boa alternativa para viagens de carro e avião. Basta aplicar no ambiente, perto do animal. Da Pet Society, R$ 19

À VONTADE Leve e solto

Fraldas descartáveis garantem seis horas de absorção. Pacote com seis unidades por R$ 13 na Dog"s Care