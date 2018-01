viagem é vendaval, nada melhor que deixar tudo organizado em carteiras que podem ser elegantes, divertidas ou daquelas completas, para colocar junto o passaporte. / MÔNICA CARDOSO

VERDINHAS

Olá, mr. Franklin

Imitação só mesmo na estampa. Essa carteira de couro ecológico é uma americana legítima. Por R$ 149, na Otto

TROCADO

Porquinho cheio

O charme do porta-níquel de couro é o desenho de porquinho.

Por R$ 38, no Gabinete de Curiosidades

ELEGANTE

Toque de design

Porta-passaporte de inox comporta também cartões de crédito. Da Scandinavia Designs, por

R$ 340

COM TUDO

Fácil de achar

A travel organizer da Victorinox tem repartições para notas, moedas, cartões e passaporte.

Na All Bags,

por R$ 139

REALIDADE

Nota de cada dia

Versão bem humorada de uma nota de R$ 100, a carteira brinca com aquele antigo (e nada produtivo) hábito de as pessoas deixarem recado no dinheiro. Por R$ 49, na Imaginarium