Embarque antecipado

Para empresas americanas, embarque prioritário virou fonte de renda. American Airlines e United cobram até US$ 10 por pessoa para incluir o passageiro entre os primeiros a serem chamados para entrar no avião. Resta às famílias com filhos de até 4 anos que não quiserem pagar a taxa pedir aos funcionários para serem incluídos no grupo que entra na aeronave logo depois dos pagantes - ou ficar por último e desistir de usar bagageiros. A Delta é exceção: acomoda as famílias voando na econômica logo depois da entrada dos passageiros da primeira classe e da executiva.