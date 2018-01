Emoção à beira-mar

com) oferece diversão vintage. Faça um passeio vertiginoso na Dipper, montanha-russa gigante de madeira (US$ 6 por pessoa).

Para se recuperar da emoção, siga para o C Level (cohnrestaurants.com), restaurante debruçado sobre a água em uma plataforma em Harbor Island. A vista engloba toda a Baía de San Diego com seus navios da marinha, em Coronado, o imponente skyline do centro e barcos com mastros altíssimos do Museu Marítimo.

De segunda a sexta-feira, das 15h30 às 17h30, a casa

oferece um menu especial com

coquetéis a US$ 5 - incluindo o desi arnaz, que leva rum de manga, suco de mamão, hortelã, limão e soda.

Prove também os lanches, como os

camarões e mexilhões embrulhados e cozidos no vapor com chouriço.

Para a sobremesa, deixe a beira-mar e siga para a região de Normal Heights. Na Adams Avenue (número 3.450), prove

o chocolate mexicano feito em casa ou o sorvete de banana com nozes do Mariposa Ice Cream. Outra opção são as paletas (espécie de picolés) do Viva Pops (3.330), em sabores como limonada com lavanda, caramelo salgado e manga

com chilli.