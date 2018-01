Emoção sem deixar você de cabelo em pé

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Voando com Pateta

O celeiro colorido, com galinhas cacarejando, parece não oferecer maiores oportunidades radicais (para eles, claro). Mas aí o Pateta entra em cena, fazendo das suas em um voo muito desastrado. O melhor: esta montanha-russa foi feita para quem tem pelo menos 89 centímetros! No Mickey''s Toontown Fair, Magic Kingdom.

Hehehehehe

Sim, é ele, o Pica-Pau em pessoa (ou ave), anunciado a primeira e maior queda da montanha-russa que leva seu nome. A Woody Woodpecker"s Nuthouse Coaster consegue ser mais rápida que a do Pateta e já pode ser curtida pelos maiores de 91 centímetros. No Universal Studios.

Com o pterodátilo

O pequeno vai na frente, preso numa cadeirinha. E você, atrás, com o coração na mão, como se os dois tivessem sido levados nas garras de um pterodátilo. Difícil encontrar algo igual para crianças entre 91 centímetros e 1,42 metro. No Islands of Adventure, Universal.

Água para todo lado

Seu barquinho vai deslizando no interior da montanha e pregando várias peças em você. Quando será a grande queda, que deixará todos bem molhados? Será agora? Não, alarme falso. E agora? E agora? Quando chega a hora, não dá para evitar o susto - e a água. A partir de 1,02 metro. Frontierland, Magic Kingdom.