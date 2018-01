Emoções em alta ao som do fado Se tudo correr bem, você deve soltar algumas lagriminhas logo no primeiro fado ao vivo. A não ser que você seja realmente duro na queda, é impossível não se emocionar com a melancolia das canções, sempre interpretadas com os nervos desnudados dos portugueses. Em Lisboa, ir ao fado é tão necessário quanto a qualquer outro endereço histórico. É verdade que não há apenas fados de lamento - mas a guitarra portuguesa e o jeito de cantar dos fadistas caem muito melhor quando o tema é a desilusão e a saudade.