Empresa quer contratar 12 pessoas para viajar por 40 países

Viajar por 40 destinos turísticos pelo mundo durante um ano, com todas as despesas pagas, e ainda recebendo salário: parece que o emprego dos sonhos existe. A World Life Experiences vai contratar seis mulheres e seis homens para o trabalho para explorar a Europa, a Ásia, a Oceania, a África e as Américas.

Além de todas as despesas pagas, os selecionados ainda terão direito a remuneração de 2.500 euros por mês, cerca de R$ 9.300. Os escolhidos deverão participar de atividades culturais e de responsabilidade social em todos os lugares visitados, além de compartilhar suas experiências através de textos, fotografias e vídeos nos canais de comunicação da empresa. Objetivo do projeto é a conscientização do trabalho de ONGs e das diferenças socioculturais.

O processo de seleção está dividido em três etapas. Na primeira, é preciso realizar uma inscrição no site até o dia 30 de junho. Pessoas do mundo todo podem participar, contanto que tenham entre 20 e 35 anos e nível de inglês intermediário. Quem preencher os requisitos básicos passa para a segunda fase: preenchimento de um questionário sobre o perfil do candidato - essa fase exigirá o pagamento de uma taxa de 9 euros (R$ 33).

Na fase final, que ocorre durante o mês de julho, os perfis serão avaliados por especialistas. Serão julgadas habilidades de comunicação, características psicológicas e valores pessoais. Os 12 escolhidos iniciam a viagem de um ano em Lisboa, Portugal, no dia 15 de setembro deste ano.

No Brasil, dois destinos entram na lista: Rio de Janeiro e Fernando de Noronha. Durante o período de um ano em que os participantes estiverem viajando, além de todas as despesas pagas, o que inclui alimentação, transporte, hospedagem e seguro saúde, os 12 selecionados terão ainda quatro folgas, com duração de 15 dias cada. Mais informações em bit.ly/40destinos.

