Empresas aéreas turbinam lucro com os extras Os números do faturamento explicam o empenho das companhias aéreas para criar taxas adicionais nos voos. Relatório divulgado na semana passada pelo Departamento de Transportes dos Estados Unidos mostrou que as empresas de aviação do país arrecadaram US$ 8 bilhões (cerca de R$ 14 bilhões) em taxas extras no ano passado.