Empresas já promovem roteiros específicos, com e sem emoção

INTERIOR PAULISTA

Em Socorro, das 20 atividades oferecidas no Circuito das Águas, metade é adequada a portadores de deficiência e mobilidade reduzida. O Hotel Fazenda Parque dos Sonhos (parquedossonhos.com.br) é referência por lá: tem tirolesa, triciclos e quadriciclos, cavalgada, arvorismo, rafting, boia-cross, trilhas e rapel - todos adequados para quem tem restrições e os mais idosos realizam avaliação médica na chegada. Já em Brotas é possível encontrar pacotes específicos em agências como a EcoAção (ecoacao.com.br), que se preocupam em oferecer pensão completa nos hotéis - alguns com acessibilidade total. As atividades incluem minirrafting, trilha de dificuldade baixa e moderada, banhos no Rio Tamanduá e visita à Areia que Canta (três diárias, a partir de R$ 396).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

REGIÃO NORTE

Há saídas para Belém e Alter do Chão em 24 de outubro (pacote de oito dias, a partir de R$ 5.100), com direito a banho em praia de rio. Na Venturas: venturas.com.br.

NATUREZA

A Freeway (freeway.tur.br) tem roteiros para Serra do Cipó (quatro noites, R$ 1.490), Ilha de Boipeba (sete noites, R$ 2.984), Pantanal (três noites, R$ 1.612 com pensão completa) e Amazônia, no hotel de selva Amazon Geo (três noites, R$ 860, com pensão completa).

ÁSIA

Já na operadora Latitudes (latitudes.com.br), os roteiros mais procurados têm como destino a Índia e o Nepal, para seguir os caminhos trilhados por Buda (21 dias, saída em 10 de fevereiro de 2014, US$ 4.990 a parte terrestre). Mas há também pacotes para Tailândia, Vietnã e Camboja (17 dias, em 13 de janeiro de 2014, US$ 6.590 a parte terrestre), além de um roteiro fechado para Myanmar, com passeio de balão opcional (16 dias, saída em 26 de dezembro, US$ 6.770 a parte terrestre).

ZEN

Se a ideia é ter alguma ação, mas sem tanta emoção e com acessibilidade, a Pomptur (pomptur.com.br) sugere o Suavidade, com caminhada, alongamento e dança no resort Vila Galé Angra dos Reis, com saídas em 9 e 16 de setembro (quatro noites, a partir de R$ 1.698). Outra opção é o Portugal - 7 Maravilhas, viagem com pensão completa (10 noites, 2.660).

CAMINHO DAS MISSÕES

São 330 quilômetros de percurso, para serem vencidos em 14 dias. Você acha que isso desanima o pessoal da terceira idade? Que nada! Quase metade das pessoas que seguem o Caminho das Missões (45%), no Rio Grande do Sul, tem de 55 a 70 anos. E 7% dos caminhantes têm mais de 70 anos. O roteiro, de apelo histórico, exige uma média de 20 quilômetros de caminhada por dia (R$ 2.080 em grupos) - há opções mais curtas, de 8, 6 e 3 dias (a partir de R$ 560). Informações: caminhodasmissoes.com.br.