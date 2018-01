Encantos de ano-novo

Herdamos da cultura africana a crença de que começar o ano à beira-mar traz saúde, amor e dinheiro nos 12 meses seguintes. Mas, pelo País, as tradições e simpatias de ano-novo têm berço multinacional. O brinde com champanhe é de origem francesa. O hábito de comer uvas nos últimos minutos do ano que se despede, herança portuguesa - produtores de vinho, os patrícios guardavam as sementes de uva como símbolo de fartura. As lentilhas foram trazidas pelos italianos, consideradas minimoedas da fortuna. Romã é símbolo judaico de prosperidade. E a roupa branca, mais um hábito dos seguidores do candomblé que virou sinônimo de réveillon.

E já que o negócio é dar um jeito de garantir o seu quinhão de sorte, saiba o que fazer caso esteja no exterior no ano-novo. Com ou sem praia, mandingas para a data existem no mundo todo. E nada mais interessante que celebrar como os anfitriões.