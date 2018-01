Encantos de Sarajevo em um fim de semana

Alex Crevar, The New York Times/O Estado de S.Paulo

Mas muita coisa mudou nos últimos dez anos. O espírito criativo que os habitantes da cidade lutaram para preservar está em evidência. Os bairros aconchegados neste vale e na orla das colinas ao redor são um fértil terreno para empreendedores e testemunho das épocas anteriores. Cafés, teatros, butiques e restaurantes brotaram entre edifícios de diferentes estilos, incluindo o otomano, secessionista, comunista e moderno. E tanto visitantes quanto moradores estão redescobrindo as montanhas nos arredores da cidade, que receberam a Olimpíada de Inverno de 1984.

SEXTA

Jantar com história

A aula de história começa com um jantar no 4 Sobe Gospode Safije (os Quatro Quartos da Sra. Safija), numa casa de 1910. Cheio de peças da época, está sempre nas listas dos melhores da cidade. Peça a vitela grelhada com alecrim e molho de anchovas (28 marcos bósnios conversíveis ou R$ 45) ou o robalo com gengibre (21 marcos, R$ 34). Para acompanhar, vinho tinto Blatina ou branco Zilavka, ambos da região.

Cultura e resistência

No mesmo bairro, abaixo do antigo estádio olímpico está o Sarajevski Ratni Teatar (Teatro de Guerra de Sarajevo, ou Sartr). Fundado um mês após o início da guerra civil, o Sartr organizou centenas de espetáculos durante os conflitos, tornando-se um símbolo de resistência. "Usar a criatividade era a única maneira de sobreviver", disse Nihad Kresevljakolic, diretor do teatro. "Assim, os habitantes de Sarajevo entendem que a cultura e a arte são necessidades básicas." O repertório, montado com flexibilidade e simplicidade (ingressos a 5 marcos ou R$ 8), canaliza aqueles instintos à flor da pele para obras empáticas - musicais, espetáculos de dança, teatro...

Bar kitsch

Para se divertir à noite, procure o Zlatna Ribica (Peixe Dourado). Próximo da Chama Eterna que honra as vítimas da 2ª Guerra Mundial, este bar e café é o mais kitsch de Sarajevo. No fundo ouve-se jazz. Peça vinho tinto quente (R$ 8) no inverno, e sangria (R$ 8) no verão.

SÁBADO

Café e memórias

Para os moradores de Sarajevo, beber kafa (café) é um ritual para relaxar, e não para acelerar. No rústico Cajdzinica Dzirlo, no extremo leste de Bascarsija, pode-se saborear um espesso e espumante café bósnio servido em xícaras de cobre (3 marcos ou R$ 5 por duas xícaras). Mais contemporâneo, o Rahatlook oferece também doces como o orasnica (R$ 5), recheado de nozes.

Depois, o tour Tempos de Infelicidade (54 marcos, R$ 88) ajuda a entender Sarajevo, onde uma bandeira nacional diferente foi hasteada sete vezes nos últimos 150 anos. Os guias explicam as tempestuosas transições, concentrando-se na guerra de 1992 a 1995. No caminho, a vista do vale a partir da antiga Fortaleza Branca. Destaque para o Museu do Túnel, onde os moradores da cidade escavaram, em 1993, uma passagem subterrânea de 900 metros que se tornaria a única linha de suprimentos ligando a cidade sitiada ao mundo exterior.

Almoço típico

Vá de táxi até o pé das colinas e passe pelos mahalas (bairros) mais antigos de Sarajevo, da era otomana. Ali, almoce no Kibe, que serve os melhores pratos típicos da cidade. Peça o klepe, espécie de ravióli banhado em creme azedo (12 marcos, R$ 19). No momento da reserva, garanta o cordeiro assado no espeto (14 marcos, R$ 23), especialidade da casa.

De estômago cheio, é hora das compras. Ao longo da principal rua comercial de Sarajevo, que muda o nome de Saraci, no bairro otomano, para Ferhadija, na região da era secessionista, artesãos esculpem, costuram e soldam em ateliês escondidos nos becos. Num deles, visite a Kazandzijska Radnja (Kazandziluk 18), onde Muhamed Husejnovic molda, a marteladas, conjuntos de xícaras de cobre (cerca de 50 marcos, R$ 82). Ao lado da mesquita Gazi Husref-bey, do século 16, a Becart é especializada em joias de prata feitas no local (desde 200 marcos ou R$ 330). Na Ferhadija, Edo Smajcic mede os pés do freguês e cria sapatos de couro sob medida.

Quando a noite cai

Numa cidade com poucas opções vegetarianas, o Karuzo é uma bênção. Fica atrás do mercado, onde o proprietário, chef e garçom Sasa Obucina compra os ingredientes. A abóbora assada e gratinada com grão-de-bico e queijo de cabra (17 marcos, R$ 28) é saborosa, parecida com uma lasanha, e fica perfeita com uma taça de vinho branco. Quem não é vegetariano pode pedir também frutos do mar e sushi.

Para fazer a digestão, prove o rakija, um destilado de produção caseira semelhante à grapa, que ganhou sabores frutados e se tornou a bebida preferida dos hipsters. Nos vários andares do restaurante e grapperia Barhana, pode-se encontrar 25 variedades (desde 3 marcos ou R$ 5), um forno de pedra para pizzas e um jardim de verão oculto no coração da Bascarsija.

DOMINGO

Brunch na rua

Ninguém fica em cima do muro quando o assunto é comida de rua em Sarajevo. Para muitos, o cevapcici (pronuncia-se mais ou menos assim: che-vahp-chi-chi) - linguiças de carne bovina servidas com pão sírio, cebolas e um queijo cremoso chamado kajmak - é o rei supremo. Em Cevabdzinica Zeljo 1, prepare-se para pedir porções de cinco unidades (3,50 marcos, R$ 6). O segundo lugar fica com o burek: massa recheada de carne. Versões com batata, queijo e espinafre são chamadas de pita. No Buregdzinica Bosna, acompanhe essas saborosas porções de torta (3 marcos; R$ 5) com um copo de iogurte. Complete o tour com uma visita ao Cafe Slasticarna Ramis, doceria com mais de 100 anos que serve a tufahija (4 marcos; R$ 7), maçã escaldada recheada com creme batido e nozes.

Panorâmica antes de partir

Escondidas num vale aberto por um rio entre montanhas, as belezas naturais de Sarajevo são, muitas vezes, esquecidas. A Green Visions organiza passeios ecológicos e pode buscar o turista em qualquer parte da cidade. Prepare-se para uma caminhada de 3 a 4 horas (80 marcos ou R$ 130 por pessoa) por florestas de abetos até o cume do Trebevic, montanha com 1.620 metros de altura. Lá encontramos um panorama impressionante da cordilheira que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 - e da própria Sarajevo.

TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL