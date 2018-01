Endereços estrelados, do quarto à mesa

De tão seleto, o grupo tem apenas três integrantes. Dos quais o mais impressionante é o Hotel Windsor Toya (desde 39 mil ienes ou R$ 893; www.windsor-hotels.co.jp/en), na ilha de Hokkaido, no norte do Japão. Lá você encontra não um, mas dois restaurantes três-estrelas, dentro de uma construção que lembra um navio de cruzeiro.

No restaurante do chef Michel Bras, que aprendeu a cozinhar com sua família em uma pequena hospedagem francesa, o carro-chefe é o festejado gargouille (gárgula), prato que leva 20 vegetais frescos colhidos nos arredores e temperados com quase 30 tipos de ervas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Arashiyama Kitcho, o visitante se delicia com misturas de vegetais e nozes com frutos do mar locais. O chef Kunio Tokuoka propõe um aperitivo de polvo para abrir a refeição, seguido por peixe pedra grelhado em fogo baixo com berinjela, tomate e brotos de gengibre levemente apimentados. Como sobremesa, frutas e nozes da estação compõem doces preparados com chá matcha green, que dá uma coloração esverdeada ao prato.

Realeza. Em 1975, o príncipe Rainier e a princesa Grace celebraram seu vigésimo aniversário de casamento na adega do Hotel de Paris (desde 345 ou R$ 835; hoteldeparismontecarlo.com), no glamouroso principado de Mônaco. Winston Churchill, Nelson Mandela e Michael Jackson integram a lista de hóspedes ilustres do hotel inaugurado em 1864, um dos mais antigos do mundo. Ali, entre janelas e terraços que são o melhor ponto para assistir à corrida mais charmosa da temporada anual da Fórmula 1, está o restaurante Louis XV.

O cardápio assinado pelo chef celebridade Alain Ducasse é baseado em ingredientes e temperos do Mediterrâneo. A entrada clássica é preparada com vegetais da Provença cozidos com trufas negras e azeite especial. Siga com peito de perdiz dos Alpes, acompanhado de foie gras de pato e batatas grelhadas. De sobremesa, praliné crocante de avelãs servido com crepe bretão, que leva até folhas de ouro.

Glamour. Paris tem seu endereço duplamente gabaritado na Rue du Faubourg Saint-Honoré, pertinho da Champs Elysées. Além de ser um dos mais elegantes da cidade, o Hotel Le Bristol (a partir de 800 ou R$ 1.938; lebristolparis.com) tem no térreo o restaurante conduzido pelo chef Eric Frechon, um dos mais importantes do país.

Em seu menu, Frechon privilegia produtos da estação - um dos pontos altos é o mês da trufa, em janeiro. Nesta época, saem da cozinha pratos como macarrão recheado com trufas negras, alcachofras e foie gras de pato, gratinado com parmesão curado.

Um dos destaques da casa é o chanterelle, preparado com lagostim ao forno. Seguido por uma sobremesa de chocolate Nyangbo, cacau líquido, wafer caramelado e sorbet coberto por uma fina camada de ouro.