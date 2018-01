Endereços para aguçar o paladar

CLÁSSICO

O bife à milanesa (schitzel) maior que o prato é a marca do Figlmüller (www.figlmueller.at), restaurante tradicional de Viena. É bem turístico, mas com boa comida. Não espere um jantar romântico. Como as filas de espera são sempre longas, os garçons acomodam os fregueses nos lugares disponíveis. Mas a conta é individual. Você vai gastar algo próximo a 20 euros (R$ 53).

TRADIÇÃO - Os doces coloridos da Demel

No Naschmarkt, o "mercadão", há uma razoável oferta de bons restaurantes. Ali você pode escolher entre pratos rápidos, lanches ou refeições mais elaboradas, além de passear entre as barracas para ver os variados tipos de frutas e castanhas.

Para a sobremesa, o café do Hotel Sacher (www.sacher.com) é famoso por seu bolo de chocolate. A receita, de 1832, leva licor de apricot. A cobertura tem uma grossa camada de chocolate - o pedaço custa 3 (R$ 8). Outra opção é a Demel, desde 1888 na Kohlmarkt, a rua mais movimentada do centro de Viena. Os doces coloridos, arrumadinhos nas vitrines, enchem a boca d?água. A caixa com 200 gramas de bombons custa, em média, 20 euros (R$ 53).

INOVADOR

São poucos os turistas que aparecem no Kulinarium 7 (www.kulinarium7.at), misto de empório de vinhos e restaurante. Para começar, verjus, drinque retirado da fermentação da uva. Não é suco nem vinho - doce e refrescante, vem em um tubo de ensaio. Você pode optar por um menu de 4, 5 ou 7 pratos (de 37,60 euros a 56,40 euros). Ou à la carte. É recomendável fazer reserva.

ÁGUA NA BOCA - Receitas no Babette's

Outro endereço interessante é a livraria-restaurante Babette's (www.babettes.at). Os ingredientes da época são trazidos do Naschmarkt, ali pertinho. A dona, Nathalie Perustich, morou no Brasil e fala português fluentemente. E conta que aproveitou sua paixão pela cozinha para montar o espaço. Chegue cedo para sentar em volta do balcão - cada pedido é uma aula de gastronomia. Pratos: de 10 a 15 euros (R 26 a R$ 40).

Uma vila no centro esconde o refinado Hollman (www.hollmann-salon.at), de comida regional. Confortável e moderno, serve combinações de entrada, espécie de "tapas austríacas", a 14 euros (R$ 37) . Como prato principal, peça a bem temperada truta, por 21 euros (R$ 55).

COMO IR

PASSAGEM AÉREA

São Paulo-Viena-São Paulo custa a partir de R$ 1.353,08 na Air France (4003-9955), R$ 1.366,25 na Swiss (0--11-3049-2720) e R$ 2.674,17 na Lufthansa (0--11-3048-5800). Preços sem taxas. Voos com conexão

PACOTES *

US$ 999: 6 noites com café da manhã. Na Americanas Viagens (4003-4313)

US$ 1.155: 5 noites com café. Na Apex Travel (0--11-3722-3000)

US$ 1.259: 4 noites. Inclui café da manhã. Com a Bon Voyage (0--11-3258-6522)

US$ 1.262: 4 noites. Inclui café. Na Friends in the World (0--11-3894-9403)

US$ 1.262: 4 noites com café. Na Inside Viagens (0--11-4508-8010)

US$ 1.275: 4 noites, na New Age (0--11-3138-4888)

US$ 1.316: 4 noites com café. Com a Panamericano Viagens (www.panamericanoviagens.com.br)

US$ 1.492: 4 noites. Inclui café. Com a Tia Augusta (0--11-3068-5111)

US$ 1.678: 4 noites com café da manhã. Com a CVC (0--11-2191-8911)

US$ 1.698: 5 noites com café e passeios. Com a Natural Mar (0--11-3236-4949)

US$ 1.765: 4 noites com café e city tour. Na Soft Travel (0--11-3017-9999)

US$ 1.799: 3 noites com café e passeios. Na TT Operadora Lufthansa City Center (0--11-5094-9494)

US$ 1.850: 4 noites. Inclui passeios. Com a Keith Prowse (0--11-3167-2757)

US$ 1.950: 4 noites com café e passeios. Na RCA Turismo (0--11-3017-8700)

US$ 2.035: 9 noites com café e passeios. Com a CI (0--11-3677-3610)

US$ 2.795: 6 noites com café e passeios. Na Maktour (0--11- 3818-8222)

US$ 3.900: 4 noites com café e passeios. Na Tereza Ferrari (0--11-3021-1699)

*Preço por pessoa em quarto duplo, com aéreo