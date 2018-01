Endereços para degustar cerveja londrina na fonte

Localizada a 15 minutos do metrô North Greenwich, a Meantime (meantimebrewing.com) faz tours de quinta-feira a sábado e, a partir desta semana, também aos domingos. Do lado de fora, o prédio é bem simples e dá a sensação de estar no endereço errado. Só um pequeno sinal indica o caminho para a recepção, onde são vendidos souvenirs como camisetas, abridores, livros e as várias cervejas da marca.

O guia leva o grupo a um bar decorado com dezenas de copos e garrafas de cerveja de todos os tamanhos, formatos e lugares do mundo. Uma coleção interessante que pertencia ao escritor e jornalista inglês Michael Jackson, autor de diversos livros sobre cerveja e uísque, e foi herdada pelo dono da fábrica. Repare nas garrafas que celebram datas comemorativas, como o casamento do príncipe Charles e Diana.

Entre um gole e outro, os visitantes aprendem sobre a história da fábrica e podem provar alguns ingredientes, como malte em vários sabores e lúpulo. Após uma caminhada entre máquinas, embalagens e garrafas, uma dica é experimentar um prato típico inglês em um dos pubs da companhia: The Old Brewery (www.oldbrewerygreenwich.com), que fica no Old Royal Naval College ou no The Greenwich Union.

Do outro lado da cidade, em Chiswick, uma área verde próxima do Rio Tâmisa, encontra-se a maior e mais antiga cervejaria da cidade, a Fuller's (fullers.co.uk), onde são realizados tours de segunda a sexta-feira. Depois de acompanhar as fases de produção da cerveja, os visitantes participam de uma sessão de degustação no pub The Mawson Arms, que inclui uma das estrelas da marca, a deliciosa London Pride.

Entre as cervejarias menores que vão abrir as portas para moradores e turistas no verão está a Sambrook's (sambrooksbrewery.co.uk), que fica em Battersea e é especializada em ales. Para saber mais sobre os tours, o site do London City of Beer (www.londoncityofbeer.org.uk) possui uma lista completa.

