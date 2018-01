Energia para corpo e mente em Veadeiros É certo que, se decidir aproveitar as férias de verão para conhecer as belezas naturais da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, você vai suar. E muito. Para chegar a quedas d’água e cânions é preciso percorrer trilhas que variam de 2 a 12 quilômetros, muitas íngremes e de caminho pedregoso. Banhos de cachoeira renovam a energia. Ainda mais no verão, época de mais chuva, o que deixa cheios rios e cascatas.