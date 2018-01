Entrada triunfal na Acrópole Até a semana passada, os visitantes da famosíssima Acrópole, em Atenas, eram recepcionados por tapumes e telas de proteção, que escondiam boa parte da beleza do principal portal do complexo. Mas quem for até lá a partir de agora poderá ver em detalhes o resultado dos sete anos de trabalho intenso no edifício Propylea, de 2.500 anos. Trata-se do único monumento da Acrópole que mantém pedaços significativos do teto original.