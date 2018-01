Entre ar puro e árvores a perder de vista

O tráfego costuma ser leve. Os veículos que rumam para o leste deixam a LIE na saída 70, em Manorville, seguindo para a Montauk Highway, ao sul. Aqui neste amplo e vazio trecho que leva até Riverhead, as três pistas costumam ser abençoadas pelo pequeno número de carros e as árvores à esquerda e à direita da estrada são densas. Poderíamos muito bem confundir o lugar com uma paisagem do Maine. Ou estar no rumo do extremo sul de Nova Jersey.

Seja qual for a estação, os viajantes devem abrir as janelas e sentir o leve aroma do sal, o ar puro, o rugido da estrada. As árvores e arbustos chegam até o horizonte em todas as direções. Podemos precisar de três horas ou uma semana. Este trecho da estrada, desolado e puro, faz lembrar o motivo pelo qual dirigimos. / JESSE MCKINLEY, NYT