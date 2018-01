Entre as ruazinhas e varandas de Fort-de-France, a face urbana local Entre movimentadas ruas estreitas e construções com varandas e fachadas desbotadas do começo do século 20, é no centro histórico de Fort-de-France que está o melhor da face urbana da Martinica. A maior cidade da ilha virou protagonista econômica depois da erupção do Monte Pelée, em 1902 (leia na página 11), que destruiu a então vibrante Saint-Pierre, mais ao norte.