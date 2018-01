Entre caminhadas e escaladas até a Pedra do Baú

O acesso até lá é muito fácil, com sinalização suficiente mesmo para quem vai desde Campos do Jordão. Basta seguir as placas na Estrada da Campista, que começa ao lado do Estádio Municipal. Apesar do complexo estar em uma propriedade particular, não há taxas para entrar - sua conservação é mantida por voluntários.

Ao adentrar a área, uma placa indica as três atrações principais. O Bauzinho, alcançado em 10 minutos de caminhada, é pedida para quem está com crianças ou idosos. A pedra da Ana Chata, a uma hora de trilha, oferece um belo visual. E para chegar na Pedra do Baú propriamente dita é preciso mais esforço: uma hora de andança e outra só de subida, totalizando um mínimo de quatro horas para ir e voltar.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A subida tradicional é feita pela Via Ferrata, uma escada de ferro cravada na rocha de 200 metros. O uso de equipamento de segurança é altamente recomendável, assim como um guia para os iniciantes. Muito difícil? Não, mas é preciso ter algum fôlego para chegar lá em cima. Também é importante não ter medo de altura - voltar no meio do caminho vai atrapalhar os que esperam a vez para subir. Uma vez lá em cima, a vista é a recompensa.

Se a ideia for escalar a montanha, um guia é fundamental - com sorte, você pode ter a companhia de Eliseu Frechou, da Montanhismus (montanhismus.com.br), um dos melhores montanhistas do Brasil. O passeio custa R$ 250 (duas pessoas), com equipamento. Quem tiver pique pode fazer mais de uma rota de escalada no mesmo dia - são 70 no total. Empresas como a Baú Ecoturismo (bauecoturismo.com.br) e Pedra do Baú Ecoturismo (pedradobauecoturismo.com) oferecem o serviço.

Se aprender a escalar for um objetivo, Frechou ministra um curso básico de dois dias para alunos a partir de 14 anos, Os preços variam de R$ 117 a R$ 260 por pessoa.