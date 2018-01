Entre gostosuras, travessuras e o saci

O parágrafo acima é, obviamente, uma brincadeira. Mas serve para lembrar que esta época concentra as datas mais importantes do calendário dedicadas ao sobrenatural: o Halloween (em 31 de outubro), o Dia de Finados (2 de novembro) e, no Brasil, o Dia do Saci, que não existe oficialmente mas já é bastante comemorado.

Comemoração é a palavra chave. Porque você não precisa acreditar em bruxas (mas que las hay, las hay...) para aproveitar festas espalhadas pelo mundo. O Halloween, que curiosamente tem origem no Dia de Todos os Santos, é animadíssimo nos Estados Unidos e na Grã Bretanha. A Irlanda também tem endereços para se divertir e, sim, levar alguns sustos. Tudo de brincadeira.

Estados Unidos

A tradição manda que as crianças usem fantasias e saiam pelas ruas pedindo doces com uma divertida ameaça: "gostosuras ou travessuras" (trick or treat). Mas a festa do Dia das Bruxas, em 31 de outubro, vai além deste hábito. Em Nova York (nycgo.com), a programação dura outubro inteiro. No dia 29, as crianças que forem ao Central Park têm direito a levar para casa uma abóbora, além de assistir a shows de marionete.

Salem, cidade famosa pela perseguição às bruxas no século 17, ganhou um Festival dos Mortos, com uma programação que inclui baile à fantasia. O local recebe praticantes dos rituais Wicca, no dia 31 (informações no site festivalofthedead.com). Se estiver na cidade, aproveite para visitar o sombrio Witch Museum (salemwitchmuseum.com).

No Magic Kingdom, parque da Disney em Orlando, Mickey comanda as comemorações. Durante a Mickey's Not-So-Scary Halloween Party (Festa de Halloween Não-Tão-Assustadora do Mickey), até 1º de novembro, os visitantes são incentivados a usar fantasias e brincar de trick or treat pelo parque. Há, ainda, um desfile de personagens Disney caracterizados.

Reino Unido

Um dos símbolos de Londres, a roda-gigante London Eye se transformará em uma gruta assustadora, com floresta fantasmagórica e pântano borbulhante, até 1º de novembro. Lendas sinistras das torres e pontes à margem do Tâmisa serão narradas aos turistas. Mais: visitbritain.com.

Um tour por vielas escuras e pelos subterrâneos de Edimburgo, capital da Escócia, é um dos passeios mais assustadores que você pode fazer no Halloween. Os tours precisam ser agendados e são conduzidos a pé pela agência Black Hart (blackhart.uk.com).

Irlanda

Influenciada pelos celtas, a Irlanda celebrava o Samhain - quando os mortos se aproximavam da Terra - entre 31 de outubro e 2 de novembro. Com o cristianismo, a tradição passou a ser considerada pagã, até virar a Festa das Bruxas. Em Trim, uma procissão de tochas marca a noite do dia 31 (site: meath.ie/tourism). Jogos, desfiles e concursos de fantasias estão na programação pelo país. Mais: discoverireland.com.

Brasil

No lugar das bruxas, o Saci, personagem do folclore brasileiro. Há nove anos, a Festa do Saci anima São Luiz do Paraitinga, a 187 quilômetros de São Paulo. A ideia da celebração, que ocorre de 25 de outubro a 6 de novembro, é valorizar a cultura nacional. Entre as atividades previstas está a Saciata, o desfile do Bloco do Saci e o passeio "saciclístico". Informações com a Sociedade dos Observadores de Saci (sosaci.org) ou no site da prefeitura: saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.