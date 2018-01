Entre icebergs e pinguins

As atrações. No Mar de Weddell, mais próximo à América do Sul, visitei uma colônia de pinguins imperadores. Desembarquei em glaciares e ouvi o barulho do gelo se quebrando e caindo no mar. É outro mundo. Transmite uma paz única. Vi baleias. Nos roteiros em navios quebra-gelo, o barulho do barco quando rompe o mar é inesquecível.

Melhor época. Em outubro há roteiros em navios quebra-gelo. A temporada de cruzeiros vai até março.

Quanto custa. 12 dias com saída de Ushuaia, na Argentina, desde US$ 5.290. Site: www.antartida.com.br.