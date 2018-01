Entre ilhas 1

Durante 26 dias, entre abril e maio deste ano, descobri ali um povo hospitaleiro, que sabe receber bem os turistas, mesmo aqueles que não dominam o inglês (ou ficam perdidos no difícil sotaque local). Que kiwi, por lá, não é apenas uma fruta - além de ser assim que os neozelandeses se autodenominam, é também o nome do pássaro símbolo do país (leia mais no detalhe acima). E que o número de ovelhas supera o de habitantes: são 31 milhões de animais e uma população estimada em 4 milhões de pessoas.

Planejei pouco da viagem no Brasil. Além da passagem aérea, saí daqui com reserva em um hostel em Auckland, na Ilha Norte, maior cidade neozelandesa e ponto de partida para a aventura.

A Queen Street marca o coração da cidade. Ao seu redor, lojas, joalherias, arranha-céus e um cartão-postal: a Sky Tower (skycityauckland.co.uk; ingresso a 28 dólares neozelandeses ou R$ 45), que se ergue a 328 metros de altura. Lá em cima, uma vista de 360 graus sobre Auckland e a possibilidade de caminhar na área externa, preso a um cabo de segurança. Parece pouco? Experimente radicalizar no Sky Jump, saltando da plataforma ao chão preso por um cabo de aço. Só para corajosos.

O grande número de barcos deu a Auckland o título de cidade das velas. Mas poderia ser chamada de terra do arco-íris. Os dias de clima instável, que alternam chuva e sol a todo momento, são propícios ao fenômeno.

Os parques se destacam. Flanar pelo Grey Lynn Park, além de relaxante, coloca o visitante em contato com uma das paixões nacionais: o rúgbi. À tardinha, é comum encontrar grupos de adolescentes praticando o esporte ali. Há ainda o Western Park, o mais antigo da cidade, e o Victoria Park, com uma recém-construída pista de skate. Reserve ainda um fim de tarde para andar despreocupadamente por Viaduct Harbour e Wynard Quarter, área de marinas repleta de bares, lojas e restaurantes.

A colônia asiática trouxe para a cidade uma infinidade de restaurantes chineses e japoneses. À noite, os letreiros iluminados com ideogramas indecifráveis e becos esfumaçados ajudam a dar ao centro um clima Blade Runner.

Depois de explorar Auckland, era hora de seguir viagem. Tinha comigo o bilhete do Kiwi Bus, comprado em uma tentadora promoção, para cruzar o país de norte a sul. Uma espécie de excursão onde é possível descer em qualquer lugar e seguir viagem no ônibus seguinte. Assim, passei por Hot Water Beach e pelas cavernas de Waitomo até chegar ao centro da Ilha Norte, região de intensa atividade vulcânica. Em Rotorua, pude conhecer mais sobre a cultura dos maori, nativos que habitavam as ilhas antes de os britânicos chegarem. Um bom lugar para entender seus hábitos é a Tamaki Maori Village (maoriculture.co.nz), que reproduz as tradições desse povo.

No decorrer dos dias, já mais ambientado ao país e ao esquema do Kiwi Bus, percebi que coordenar o roteiro com o dia em que o próximo ônibus vai passar não era algo tão simples. Vale para quem tem tempo de sobra - mas eu precisava de mais liberdade. Desisti de seguir com o pacote na Ilha Sul. Continuei de trem, ônibus de linha e até em um aviãozinho, como você verá nas próximas páginas.

