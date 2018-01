Entre o sossego e a badalação, fique com ambos em Arraial

Durante o dia, aproveite a Praia de Taípe, a mais preservada e deserta de Arraial, a 25 minutos de carro pela Estrada Velha de Trancoso. As duas únicas barracas na areia garantem o almoço com porções de pescados. Faça a digestão andando por 50 minutos até a Praia da Pitinga - o visual e o vento a favor atenuam o esforço.

Repleta de hotéis, pousadas e barracas, a Pitinga é, sem dúvida, a mais badalada praia de Arraial. Ambulantes vendem queijo coalho (oba) e cocada (três vezes oba). Feito com tapioca e pedaços de caranguejo dos mangues da região, o bolinho de aratu (R$ 4) da Barraca Maré é uma daquelas inigualáveis iguarias.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim como em Prado, as falésias da Pitinga também são palco do passeio mais radical: o voo de parapente. Por R$ 250 o instrutor Ivan Blá (73-8135- 5952) garante 30 minutos de fortes emoções. Outro jeito não convencional de explorar Arraial é pelo mangue, descendo de caiaque o Rio Buranhém - que separa Arraial de Porto Seguro. Prefira ir ao pôr do sol: as cores são mágicas.

Chegada a noite, é hora de ir ao centro. No Manguti (manguti.com.br), o nhoque com filé poivre (R$ 53) mata a fome com estilo. Outra opção é escolher entre as casas descoladas do Beco das Cores - o Sushi do Beco capricha na culinária oriental. Dali, é só caminhar até a Rua do Mucugê, polo do agito em Arraial D'Ajuda, onde lojinhas simpáticas e bares com boa música aguardam os mais animados.

Cheia de charme. Alguns dizem que há uma energia diferente, outros falam que é charme puro. Mas que o Quadrado, em Trancoso, tem algo especial, isso tem. Oficialmente chamada de Praça São João, trata-se do coração deste distrito de Porto Seguro, 25 quilômetros ao sul de Arraial D'Ajuda, que mescla ares de cidade interiorana com uma sofisticação única.

Restaurantes e pousadas descoladas se espalham tanto nos arredores do Quadrado, na parte alta da vila, quanto perto das praias. A dos Nativos tem barracas caprichosas e a do Rio da Barra encanta pela beleza. Não à toa, Trancoso tem sido mais valorizada (e inflacionada) a cada temporada. / F.M.