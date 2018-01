Entre os muros de Ávila, relíquias medievais A cidade onde Santa Teresa nasceu respira religiosidade. Hoje com 59 mil habitantes, Ávila é rodeada pela muralha mais preservada da Espanha, com 2,5 quilômetros de perímetro, 87 torres de observação e 9 portões. Não à toa, está na lista de patrimônios da humanidade da Unesco. Erguida entre os séculos 11 e 12, a muralha foi modificada e restaurada ao longo dos tempos, com toques góticos e renascentistas. Para caminhar por ela, paga-se 5 euros; muralladeavila.com.