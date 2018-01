Entre uma cidadezinha e outra, fileiras de castelos medievais

Se os inimigos tentassem se aproximar do pesado portão de madeira, vergalhões pontiagudos desceriam sobre eles. Os que viessem depois seriam recebidos por uma chuva de água fervente, cera derretida ou qualquer substância capaz de provocar queimaduras mortais. Do alto e pelas frestas nas paredes, uma profusão de flechas furaria armaduras, escudos e capacetes. Artifícios que tornaram o Castelo de Chepstow intransponível por séculos a fio.

Cercada pelas corredeiras pardas do Rio Wye, a mais antiga fortaleza de pedra da Grã-Bretanha, erguida no século 11, está incrivelmente preservada e narra sua história a crianças que fazem piquenique perto das muralhas e a visitantes que foram até aquele recanto ao sul de Gales para ver tal majestade.

E outras tantas do gênero, na verdade. Dependendo do que você decidir chamar de fortaleza, há de 400 a 600 castelos nesse país do tamanho do Estado de Sergipe, que se cruza em quatro horas de carro, seja de Norte a Sul ou de Leste a Oeste. Com cidades minúsculas, que têm pouco mais de uma praça e uma igreja cercada pelas cruzes do cemitério. Ligadas por estradas sinuosas, onde apenas um carro vai - e outro volta.

E eis que de repente surge um castelo. Saindo de Cardiff, um dos primeiros é o Caerphilly, com lago-fosso e ponte de madeira. Cenário das séries Merlin e Young Dracula, da BBC. Mas você não dirige mais que meia hora para chegar a Chepstown, comprovadamente uma fortaleza romana antes de os normandos invadirem o país.

Um tantinho mais de estrada (cuidado com as ovelhas, pois há cinco delas para cada um dos 3 milhões de habitantes do país) e o Castelo Raglan surge na paisagem, construído mais como lar que para servir de defesa. Antes dele, a Abadia Tintern terá convidado você a parar. Mesmo sem teto ou decoração interior, a igreja do século 12 impressiona. Uma fachada de pedra entre o azul do céu e o verde escuro da vegetação.

BERÇO DE MERLIN

Por mais incrível que possa parecer, Merlin é um dos poucos personagens das histórias do rei Artur que tem algo parecido com uma certidão de nascimento. Dizem que ele veio ao mundo em Carmarthen, na parte sul do país. Em galês, a cidadezinha se chama Caerfyrddin, que deriva de Myddin Emrys, ou mago Merlin.

ILHA DOS PEREGRINOS

Reza a lenda que Merlin está enterrado na Ilha Bardsey, no norte de Gales, na companhia de 20 mil santos. O número parece exagerado, assim como é estranho imaginar pagãos e cristãos juntos. Mas o que se sabe é que a ilha era alvo de peregrinação na Idade Média. É possível fazer visita de um dia. Site: www.enlli.org.

DIÁRIO DE UM MAGO

A carreira mágica de Merlin começou muito antes de Artur nascer. Ainda jovem, ele fez sua primeira profecia. Disse que o rei Vortigen não conseguiria erguer sua torre porque, num lago subterrâneo existente no terreno, dois dragões brigavam. Um vermelho, que representaria os celtas, e o outro branco, símbolo dos saxões. Ele jurou que o primeiro sairia vencedor. Merlin ainda teria ajudado o rei Uther a casar com Igraine - que viriam a ser pai e mãe do lendário Artur.