Entre uma obra e outra

Ao ar livre, o improvável parque de Madurodam (madurodam.nl/en; 15,50) apresenta a história da Holanda não só com miniaturas perfeitas, mas com interações e segredos sobre o passado do país.

4 Jardim de tulipas

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos maiores parques de flores da Europa, o Keukenhof (keukenhof.nl; 16) está a apenas 34 quilômetros de Haia e exibe mais de 600 espécies de tulipa. Na primavera o espetáculo é surreal.

5 Praia à holandesa

Sem dúvidas o mais popular balneário da Holanda, Scheveningen, em Haia, só vale a pena no verão. Não espere nada paradisíaco, mas é curioso entender a cultura de praia de um país na beira do Mar do Norte. À noite, cassinos, cinema, boliche e muitos restaurantes.

2 Binnenhof

Desde 1584 o edifício é o coração da política holandesa - seu preservado prédio está aberto para visitação

( 5), com direito a conhecer a Sala dos Cavaleiros. Mais:oesta.do/parlamentohaia.

1Palácio da Paz

Sinônimo de luta mundial por igualdade, o lindíssimo edifício é a sede da

Corte Internacional de

Justiça. Visitas guiadas

podem ser agendadas em vredespaleis.nl ( 8,50).