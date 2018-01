Envolto por brumas, o castelo do Rei Artur São perfeitos os dias nebulosos e de forte ventania para visitar Tintagel, a 1h30 de carro (a melhor opção) de St. Ives. Saltamos no tempo e mergulhamos direto na fantasia. As ruínas deste castelo do século 5.º, encimado por um rochedo que desce abruptamente sobre as ondas de um mar possesso, são o que resta do berço do Rei Artur, segundo a lenda. O local é cenário também do épico Tristão e Isolda, que narra o amor do capitão celta Tristão, nascido na Cornualha, com a princesa Isolda.