Enxoval americano sem dúvidas Teste de gravidez com resultado positivo em mãos, começa a fase deliciosa de preparar a chegada do bebê. Para quem decide ir aos Estados Unidos fazer as compras do enxoval, Miami e Nova York são logo lembradas. Orlando também - embora, vale a ressalva, parques com brinquedos radicais não sejam exatamente o tipo de programa adequado para a gestante, que acaba assumindo as funções de segurar bolsas e tirar fotos.