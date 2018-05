Episódio 10: costumes e comportamento dos russos

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma das principais dúvidas sobre os russos é comportamental. Como eles são? Simpáticos ou ranzinzas? Abertos ou fechados ao turista? Gostam de festas ou preferem ficar em casa? Dirigem com tranquiladade ou são malucos?

Claro que não é possível fazer generalizações. Mas, em geral, os russos são muito solícitos. Em lugares como Moscou, eles podem parecer mais fechados no começo, mas só até o primeiro contato. Em São Petersburgo, uma cidade mais turística, o contato é até mais fácil e muitas pessoas falam inglês. Em ambas, porém, estão dispostos a ajudar, mesmo sem saber falar a sua língua (ou inglês).

Nos relacionamentos, os russos são mais reservados, mas aplicativos de paquera como o Tinder são muito usados. Mas é preciso tomar cuidado com golpes: há quem marque encontro para extorquir o acompanhante, como algumas mulheres com perfis de modelos. Por lá, o romantismo também parece em alta: você talvez encontre homens com buquês que rosas pelo metrô.

Relações homoafetivas ainda encontram muito preconceito, apesar de desde 1993 não serem mais consideradas crime. O preconceito está em toda a sociedade e até o governo mantém leis como a que bane "propagandas gays". Na Copa, porém, a Fifa afirmou que símbolos e bandeiras LGBT serão aceitas nos estádios.

Outra curiosidade tem a ver com o lixo: as ruas são muito limpas em Moscou e São Petersburgo, mesmo sem uma grande oferta de lixeiras. Os russos também têm o hábito de tirar os sapatos ao entrarem em casa para não trazer a sujeira das ruas. Já os carros costumam ser bastante empoeirados.

E por falar em carros, há muitos vídeos engraçados sobre o comportamento dos russos no trânsito. Alguns são mais agressivos, é verdade. Mas, por outro lado, é tranquilo atravessar na faixa de pedestres: quando não há semáforo, os motoristas param para os transeuntes sem qualquer pedido.

Agradecimentos: Fabiana Ortega, Elcio Padovez, Diego Ortiz e José Leme.