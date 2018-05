Episódio 11: como se locomover na Rússia

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Está a caminho da Rússia e ainda não sabe como fazer para se locomover no país? Bom, este programa é para você. Depois da língua e o alfabeto cirílico, andar por Moscou, São Petersburgo e até as outras cidades-sede pode se apresentar como um desafio para quem não fala o idioma. Mas com jeitinho, e umas dicas nossas, vai ser fácil.

Para começar. As passagens para Moscou já estão compradas? Não? É melhor correr. Com a proximidade da Copa do Mundo, a tendência é que o valor suba cada vez mais (para Moscou, voos a partir de R$ 5 mil). Uma alternativa é escolher um destino na Europa e dele pegar um voo para Moscou. Foi o que fizemos, saindo de Barcelona, com a companhia russa Aeroflot.

Agora, ao desembarcar em Moscou a primeira coisa que você vai fazer é ficar amigo do metrô. Conhecido como o palácio subterrâneo, ele é um ponto turístico obrigatório. E, claro, se locomover de metrô, ainda mais para quem tem pouco tempo na cidade, vai facilitar nos trajetos. Na região central, será possível encontrar algumas placas transcritas ou em em inglês. De qualquer forma, ande com um mapa do metrô na bolsa, porque quando não houver tradução, o cara-crachá vai te ajudar.

Entre as cidades-sede, o trem Sapsan pode ser também o seu melhor amigo. Ainda mais se você você tiver ingressos para os jogos, o que garante gratuidade nas passagens dos trens. Mas é preciso reservar com antecedência. Veja mais dicas no vídeo.

Para assistir ao vídeo no seu formato original, siga o perfil do Instagram do Viagem (@viagemestadao). Toda sexta-feira, às 16h, até o dia 15 de junho, tem material novo no ar. E, para conferir os antigos, procure os ícones salvos na área de destaque, abaixo da bio. Confira o material completo também no site do Viagem Estadão.

Agradecimentos: Max e Oksana.