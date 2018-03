Episódio 3: o hotel onde os russos se hospedaram na Copa do Brasil

O amistoso desta sexta-feira entre Brasil e Rússia - ganhamos de 3 a 0 - foi gelado. Ainda com temperaturas negativas, Moscou, onde rolou o jogo, levará um tempinho até esquentar o esperado para a Copa do Mundo, assim como Sochi, onde a seleção brasileira se hospedará.

Uma situação bem diferente da de quando os russos vieram para o Brasil, no Mundial de 2014. Por aqui, o clima era mais quente - era inverno, mas um inverno suave para quem vive em destino de temperaturas negativas e neve. Ainda mais quando falamos de interior de São Paulo, mais precisamente Itu, destino eleito pelos russos para se hospedar durante a competição.

A “casa” dos russos durante cerca de 20 dias foi o San Raphael Country Hotel, um hotel fazenda bem família, inaugurado na década de 1980. Nossa equipe foi até lá para conhecer o espaço e curiosidades da passagem da seleção russa, desde as preferências gastronômicas dos jogadores e equipe técnica até histórias engraçadas sobre o temperamento do grupo.

Só para dar um gostinho do que você pode assistir no vídeo acima: a seleção russa devorou as frutas, principalmente as melancias, além de levar dois chefs: um italiano e um russo; eles eram bem quietos, mas quando a Copa acabou para eles (foram eliminados na primeira fase), aí a festa rolou com muita caipirinha; a comunicação era difícil, mas todos deram um jeitinho, nem que fosse apontando.

Para assistir ao vídeo no seu formato original, siga o perfil do Instagram do Viagem (@ viagemestadao ).

Agradecimentos: San Raphael Country Hotel, Everton Baptista, Rivaldo Cavalcanti, João e Leda.