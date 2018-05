Episódio 6: dançando com os russos

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Qual o ritmo embala os russos? Seria o ballet? Afinal, o ritmo clássico tem associação quase que inevitável à Rússia. E não só pelo Teatro Bolshoi, em Moscou, que desde o seu surgimento em 1856 até os dias atuais é símbolo das performances clássicas, mas também pela importância que a modalidade tem para a dança mundial. A companhia Ballets Russes (1909-1929), do russo Serguei Diaghilev, inspirou e transformou a dança no que é hoje.

Leia mais: Estado noticiou o nascimento do ballet russo em 28 de agosto de 1924

Mas não só de frufru, sapatilhas de ponta e pliés é feito o país de dimensões continentais — lembrando que a Rússia ocupa 17 milhões de quilômetros quadrados, duas vezes o território do Brasil . As danças folclóricas têm grande importância na representação da cultura do povo russo. Cada região tem seu traje, música e ritmos típicos, e preserva sua tradição e história nos movimentos do corpo.

Por isso, para o episódio de A Rússia Logo Ali desta sexta-feira (13), apresentado originalmente no stories do perfil do @viagemestadao no Instagram, falamos não só sobre a relevância que o ballet teve e tem para o país-sede, com imagens gravadas em Moscou, de dentro do Teatro Bolshoi, mas também participamos de um ensaio do Grupo Volga, uma companhia de dança formada por descendentes de imigrantes na Vila Zelina, zona leste de São Paulo, para saber mais sobre as danças folclóricas. Confira no vídeo abaixo.

Agradecimentos: Acervo Estadão, Albenize Ballen Bueno, Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, Grupo Volga, Tamara Gers Dimitrov, Irina Sazonova, Cristiane Gosik Cândido, Katherine G. Marynowski, André P. Gers, Natália P. Gers, Sueli Ciulada, Natália Medina Selin, Giovanna Gomes da Silva, Gabriel Catarina dos Santos, Boris Gers Dimitrov.