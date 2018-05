Episódio 7: os pratos típicos da Rússia

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A culinária russa vive um renascimento desde o fim da União Soviética. Os pratos tradicionais voltaram aos cardápios, os restaurantes passaram a investir no que é local e dar nova cara às receitas que moldaram a história do país. Sorte de quem visita a Rússia. Afinal, é um jeito delicioso de conhecer um país: pelo garfo.

Pois bem, neste episódio de A Rússia Logo Ali, provamos alguns dos pratos populares russos, que até parece que têm os dois pés aqui no Brasil. Caso do estrogonofe, que de tão abrasileirado tem gente que até se esquece de sua origem russa. Mas tem também um outro jeito de comer panqueca, aqui chamada de blini. No país-sede, o prato é recheado com caviar.

Além das receitas tradicionais, destacamos também dois restaurantes que vão oferecer uma experiência sensorial diferenciada: o White Rabbit e o Twins Garden. O primeiro figura na lista de melhores restaurantes do mundo, pelo aclamado ranking 50 Best. É dele também a sugestão para o segundo restaurante. Não está posicionado entre os 50 melhores, mas está no radar dos especialistas.

Para terminar, conversamos com uma russa que mora no Brasil desde 1999, Irina Ignatenko. É dela que vêm as indicações de comidinhas que estão na rotina do russo. Como o cemeych, as sementes de girassol, um petisco que faz as vezes da pipoca nas sessões caseiras de cinema, ou acompanham a vodca durante os jogos de futebol. Confira abaixo, na íntegra.

Agradecimentos: Svetlana Ignatenko, Irina Ignatenko, TV Estadão, Nadia Kristova, Airbnb, White Rabbit Moscow