Episódio 9: roteiros literários para conhecer Rússia pelos olhos de seus principais autores

Dostoievski, Tolstoi, Maiakovski. Alguns autores e filósofos russos são facilmente reconhecidos mundo afora. Suas obras são importantes não só para a literatura mundial, mas ajudam a conhecer um pouco mais da Rússia, saber detalhes de períodos que serviram de pano de fundo para as suas obras.

Passear pelo país-sede do Mundial é, portanto, também explorar a vida desses autores preservada em museus — alguns antigos lares desses artistas, e ainda escancarada em homenagens em monumentos, que resulta em um passeio tão particular, um roteiro literário que nos leva ao passado e ao mesmo tempo faz entender tanto do presente.

Para o nono episódio da série A Rússia Logo Ali, selecionamos cinco nomes de peso da literatura russa: Fiódor Dostoievski, Alexandre Pushkin, Liev Tolstoi, Maksim Gorki e Vladimir Maiakovski, e apontamos passeios e atrações que contam mais de suas histórias, além de selecionar algumas indicações de obras essenciais para a leitura.

Para quem visita São Petersburgo, por exemplo. Não dá para visitar a cidade sem passar pelo museu dedicado a Dostoievski, nativo de Moscou, mas tão importante para a cidade. Em Nizhny Novgorod, Gorki serve de inspiração para monumentos na cidade que recebe jogos da Copa do Mundo este ano, e que um dia já compartilhou também o seu nome, durante a União Soviética. Saiba mais no vídeo abaixo:

Para assistir ao vídeo no seu formato original, siga o perfil do Instagram do Viagem (@viagemestadao). Toda sexta-feira, às 16h, até o dia 15 de junho, tem material novo no ar. E, para conferir os antigos, procure os ícones salvos na área de destaque, abaixo da bio. Confira o material completo também no site do Viagem Estadão.

Agradecimentos: Elcio Padovez.