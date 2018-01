'Era uma vez' em muitas e encantadoras versões

Madame Wardrobe surpreende com suas impressionantes expressões faciais, enquanto o Candelabro não para de se mexer. Parece que entramos dentro de um conto de fadas.

Outra novidade na Fantasyland é o Be Our Guest, com cardápio de inspiração francesa - trata-se do primeiro restaurante do Magic Kingdom a oferecer bebidas alcoólicas. Mas é bom fazer reserva: no começo do ano, encontrar uma mesa mesmo na hora do almoço era tarefa impossível até para os mais destemidos heróis. No verão, dificilmente será diferente.

Para um lanche rápido, a Main Street Bakery agora tem itens da Starbucks. Não pense que as reformas em Fantasyland foram concluídas. As obras seguem até o ano que vem, com a inauguração da montanha-russa de Branca de Neve e os Sete Anões, com direito a passar pela mina. É esperar para ver.

Os pequenininhos podem gostar de conhecer a casa de Ariel, a Pequena Sereia em Under The Sea. Os carrinhos têm formato de concha e levam a um passeio tranquilo e sem sobressaltos pelo fundo do mar. Depois, uma foto com a princesa subaquática na Gruta.

Cinderela, contudo, não parece se sentir ameaçada pelo maior espaço dado às outras princesas (e você, Mickey?). Seu castelo continua sendo um clássico, com status de símbolo do parque - e seu show de fogos, Wishes, o mais concorrido.

E, por falar em clássico, It's a Small World, com música-tema repetida incansavelmente e bonequinhos que se movem, foi remodelado recentemente. Está ali desde a inauguração da Disney World e foi criada pelo próprio Walt Disney. Aproveite ao máximo: no verão, o parque só fecha à meia-noite. /ADRIANA MOREIRA

