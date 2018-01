Escadarias A primeira vez que fui a Madri fiquei num hotel próximo à Gran Vía, no centro - e fui de metrô desde o aeroporto. O trajeto é fácil, mas o número de estações com escadas rolantes é tão pequeno quanto o de madrilenhos dispostos a ajudar uma turista carregada de bagagem. A viagem dura de 40 a 50 minutos, dependendo do horário, e o bilhete até Barajas tem um preço diferenciado: enquanto a tarifa normal parte de 1,50, a que leva ao aeroporto varia de 4,50 a 5. Para mim, que viajava sozinha, valeu a pena. Mas aprendi a levar menos bagagem. Site: metromadrid.es.