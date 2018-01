Escaldar ou congelar? Fique com as duas opções Em uma manhã particularmente fria, deixamos o esqui de lado e visitamos um centro de corridas de cães, nos arredores de Akaslompolo. "Se você sair do trenó por um segundo os cães vão acelerar e deixá-lo para trás. Eles querem é correr", disse Mikka, o guia. Nos outros casos, as instruções eram simples: ficar na parte traseira do trenó e tomar cuidado com o freio.