Escolha de acordo com o seu perfil. E planeje muito

Detalhes assim fazem toda a diferença no sucesso da viagem, segundo a presidente da Belta, associação que reúne operadores de intercâmbio do País, Maura Leão.

Além de procurar curso, hospedagem e destino que tenham a ver com o seu perfil, ela destaca a importância de preparar os documentos necessários com bastante antecedência - visto de estudante e vacinas específicas não são itens que se possa providenciar em cima da hora. Fazer um bom seguro (obrigatório em alguns países) ajuda a embarcar com mais tranquilidade.

Ou seja, pesquisar e planejar muito bem são etapas indispensáveis ao sucesso do intercâmbio. Para isso, visite feiras sobre o tema e procure agências de confiança, credenciadas em associações como a própria Belta. Conversar com quem já fez intercâmbio também ajuda - reduz a insegurança do estudante e, se for o caso, também dos seus pais.