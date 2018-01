Escolha o lado do Canadá

As estações do Canadá se concentram ao oeste, nas Montanhas Rochosas, em Alberta e British Columbia, ou ao leste, com o charme europeu da província de Quebec. Veja a seguir alguns dos principais centros de esqui do país.

A gôndola Peak 2 Peak que liga os picos de Whistler e Blackcomb é imperdível: são 4,4 quilômetros de extensão, 436 metros acima do vale. O complexo possui 38 meios de elevação e mais de 200 pistas, sendo 20% para iniciantes, 55% para intermediários, 25% para avançados ou experts. Entre as duas montanhas, o vilarejo possui restaurantes, bares, lojas e hotéis. Como Whistler foi sede da Olimpíada de Inverno de 2010 para competições como ski cross-country e saltos, é possível também visitar o Parque Olímpico (whistlerolympicpark.com). Fica a 140 quilômetros de Vancouver. Site: whistlerblackcomb.com.

No meio das Montanhas Rochosas, a região de Banff e Lake Louise é protegida por um parque nacional e foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Lá pode-se praticar esqui ou snowboard em três áreas: Mt. Norquay, Lake Louise e Sunshine Village - um passe único dá acesso às três (skibig3.com). Ao todo, são 274 pistas (20% para iniciantes, 36% para intermediários e 44% para avançados e experts) e 26 meios de elevação. O aeroporto mais próximo é o de Calgary, a 140 quilômetros. Informações: banfflakelouise.com.

O après-ski é forte, com restaurantes, bistrôs e cafés na vila de ar europeu. Em termos de diversão, destaca-se também o Casino de Mont-Tremblant (casinosduquebec.com). A estação tem 95 pistas - 17% para iniciantes, 33% para intermediários e 50% para avançados ou experts -

e 14 meios de elevação. Está a

130 quilômetros de Montreal. Site: tremblant.ca. NATHALIA MOLINA, ESPECIAL PARA O ESTADO