Escolha o roteiro para suas férias na neve

Confira 15 sugestões de pacotes para as estações de esqui de Aspen, Park City e Vail, nos Estados Unidos; Whistler, no Canadá, e Courchevel, na França. Os preços valem por pessoa em quarto duplo e já incluem a passagem aérea. ASPEN US$ 1.946: 6 noites de hospedagem e ski pass. Na Monreal (0--11-3755-0500; www.snow.com.br) US$: 2.554: 7 noites de hospedagem, ski pass e aluguel de carro. Na Maktour (0--11-3818- 2222; www.maktour.com.br) US$ 2.587: 7 noites de hospedagem e ski lift. Com a Ski Brasil (0--11-2196-9399; www.skibrasil.com.br) US$: 2.600: 7 noites de hospedagem e ski lift. Na Interpoint (0--11-3087-9400; www.interpoint.com.br) US$ 2.964: 7 noites, ski pass e aluguel de carro. Com a Snowtime (0--11-3088-3700; www.snowtime.com.br) PARK CITY US$: 2.682: 7 noites de hospedagem, aluguel de carro e ski pass. Com a Maktour US$ 3.569: 7 noites, aluguel de carro e ski pass. Snowtime VAIL US$ 2.032: 7 noites e ski pass. Na Monreal US$ 2.075: 7 noites e ski lift. Na Interpoint US$ 2.641: 7 noites, aluguel de carro e ski pass. Na Maktour US$ 2.813: 7 noites e ski lift. Na Ski Brasil US$ 3.010: 7 noites de hospedagem, aluguel de carro e ski pass. Na Snowtime WHISTLER US$ 2.240: 7 noites e ski pass. Na Maktour US$ 2.410: 6 noites e ski pass. Na Monreal FRANÇA US$ 2.994: 7 noites de hospedagem em Courchevel. Com a Maktour.