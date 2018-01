Escolha os melhores aplicativos para viajar

Stephanie Rosembloom, THE NEW YORK TIMES

Recentemente, apaguei dezenas de aplicativos do meu smartphone. Muitos eram ótimos. Mas, afinal, viajar é sobre percorrer o mundo, não uma tela – por isso, mantive apenas os que uso com mais frequência.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dos 11 aqui selecionados – os que mereceram se manter no meu aparelho em 2016 –, escolha também um editor de fotos, já que o smartphone vai trabalhar também como máquina fotográfica. Antes de postar a imagem, o Snapseed (para Android e iOS; grátis) dá aquele trato e o PhotoGrid (também grátis, para os dois sistemas) tem diversas opções de efeitos especiais temáticos

LiveTrekker

Este aplicativo francês é um sonho para quem gosta de flanar sem rumo e sem mapa e, mais tarde, quer ver onde esteve. Antes de começar sua jornada, aperte o botão “tracker” e depois “start”. Quando voltar a seu hotel, horas mais tarde, você terá um mapa detalhando por onde passou.

Para Android e iOS, grátis.

Vurb

Permite que você acesse todos os seus aplicativos de viagem em um único lugar. Você pode procurar ou descobrir destinos e eventos, fazer uma reserva no OpenTable, comprar ingressos de cinema no Fandango, buscar um endereço no Google Mapas, pedir um carro pelo Lyft ou Uber, checar avaliações de lugares no Yelp, conversar com seus amigos – tudo sem fechar o Vurb.

Para Android e iOS, grátis

Biblioteca virtual

Para usuários Apple, o iBooks permite marcar, adicionar notas e depois apenas apertar um botão para mandar para alguém passagens do livro digital. O app é grátis, mas a maior parte dos livros são pagos. Já quem usa o sistema Android tem o Play Livros, com recursos semelhantes. Antes de comprar o título, você pode baixar uma amostra. Clássicos, como Dom Casmurro, A Moreninha e outros são gratuitos.

XE Currency

Para algumas pessoas, converter de cabeça é fácil, fácil. Para todas as outras, há apps. Este atualiza os valores em tempo real e pode mostrar diversas moedas simultaneamente.

Grátis, para Android e iOS

OpenTable

Queridinho dos viajantes, ele permite que você procure restaurantes e faça a reserva com apenas alguns cliques. Usuários ganham pontos por cada jantar, que podem ser trocados por descontos ou cartões de presente da Amazon.

Para Android e iOS, grátis

Bravolol

Frases básicas – “Obrigado”, “Quanto custa?”, “Mesa para dois, por favor” – estão ao alcance dos seus dedos no Livro de Frases do aplicativo (que oferece também dicionários de diversos idiomas). Digite o que quer saber em seu idioma e o aplicativo vai falar para você, na pronúncia correta. E o melhor: não precisa de internet.

Para Android e iOS, grátis para o básico e US$ 4,99 para categorias adicionais

Uber

Você pode amar ou odiar a companhia, mas o app é indispensável, especialmente em certos destinos (como a Califórnia, por exemplo), em dias chuvosos ou quando não há um táxi a vista.

Grátis, para Android e iOS

NOAA Radar Pro

Este aplicativo para verificar a previsão do tempo tem mais sininhos e apitos do que qualquer pessoa necessita, mas é também o mais preciso em comparação com outros similares que testei.

Grátis para a versão básica; Android e iOS

Google Mapas e Tradutor

Com navegação de voz e pouca poluição visual, o Google Mapas é o primeiro que consulto para me localizar. Agora com a navegação offline, ficou ainda mais fácil (e barato). O Tradutor, por sua vez, pode ser usado de diversas maneiras – é possível, por exemplo, ativar a câmera do seu celular sobre

o menu de um restaurante e ver a tradução.

Ambos grátis, para Android e iOS

TripIt

Este organizador permite que você mande para um único endereço de e-mail as confirmações de reserva de seu hotel, carro de aluguel, tíquetes para shows e reserva de restaurante. Em troca, você recebe um itinerário digital e economiza dezenas de impressões.

Para Android e iOS, grátis (versão pro a R$ 3,78)

Duolingo

Você pode estudar idiomas durante a espera no aeroporto ou na fila do supermercado. O app transforma o aprender em um jogo com quizzes, desafios de tradução e outros passatempos. Para aulas em português, os idiomas disponíveis são inglês, espanhol, alemão e francês.

Para Android e iOS, grátis