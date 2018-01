Escolha seu cruzeiro na temporada 2018 no Caribe

Durante o período de furacões, praticamente todas as empresas colocaram navios a serviço das equipes de resgate e reabastecimento das ilhas mais afetadas e organizaram campanhas de arrecadação de doações de mantimentos e dinheiro.

Para a temporada 2018, algumas fizeram alterações pontuais nas saídas que envolvem ilhas afetadas. Outras manterão rotas que passam, por exemplo, por St. Maarten, como forma de ajudar a acelerar a recuperação econômica. Veja pacotes para navegar pelo Caribe, separados por empresas. Os preços são os mínimos por pessoa.

Celebrity Cruises

Tirou Dominica, St. Maarten e Ilhas Virgens Britânicas de suas rotas, e colocou Martinica, St. Kitts & Nevis, Antígua, Bahamas e Santa Lúcia. Saída de 17 de fevereiro no Celebrity Summit, com Fort Lauderdale (Estados Unidos), Bahamas e St. Thomas desde R$ 1.278.

Costa

Key West, St. Maarten, Ilhas Virgens Britânicas e Dominica estão fora. A saída de 5 de fevereiro, a partir de La Romana, na República Dominicana, tem 7 noites e passa por Ilha Catalina, Basseterre, St. Kitts, Antígua, Martinica e Guadalupe. Desde R$ 1.199.

MSC

A empresa adiciona seu quinto navio à temporada caribenha em 2018. O MSC Seaside foi inaugurado em Miami na quinta-feira (dia 21) e tem capacidade para 5,1 mil hóspedes. A saída de 17 de março, com 7 noites, começa em R$ 1.439, com Bahamas, Ilhas Virgens Americanas e Antígua e Barbuda.

Saindo de Cuba em 3 de fevereiro, o MSC Armonia passa por Jamaica, Ilhas Cayman e México, em roteiro de 7 noites, por R$ 1.869.

Norwegian

A companhia tem 11 navios fazendo cruzeiros pelo Caribe, todos a partir dos Estados Unidos - Miami, Porto Canaveral, New Orleans e Tampa. Nos dias 6, 13 e 27 de janeiro, a partir de Miami com duração de 7 dias no Escape, roteiro inclui Bahamas, Jamaica e Grande Cayman, desde R$ 1.632. Em 10 de fevereiro no Epic, roteiro similar, desde Porto Canaveral, começa em R$ 2.614.

Regent Seven Seas

Com perfil luxuoso, tem a saída de 20 de janeiro, com 10 noites de duração no Seven Seas Explorer, que começa em Miami e passa por Key West, Roatán (Honduras), Santo Tomás de Castilla (Guatemala), Harvest Caye (Belize), Costa Maya e Cozumel (México), e George Town (Ilhas Cayman). Desde R$ 16.489.

Royal Caribbean

Tirou Dominica de seus itinerários até junho de 2018, mas mantém San Juan, em Porto Rico, e St. Maarten. O Harmony of the Seas sai de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, em 10 de fevereiro, e segue a St. Thomas, San Juan e Labadee (Haiti). Em média, custa R$ 1.695.

Em 11 de março, o Oasis of the Seas parte de Porto Canaveral, na Flórida, para St. Maarten, San Juan e Labadee, por R$ 1.476.