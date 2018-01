Da Barbie aos filmes de Fellini, escolha hotéis com quartos temáticos

Uma porta separa o mundo real da fantasia. Basta abri-la para mergulhar no universo delicado e rosa da Barbie ou nos cenários preto e branco de La Dolce Vita, clássico do cinema da década de 1960. O que a boneca e filme de Federico Fellini têm em comum? Ambos inspiraram a decoração de quartos de hotéis espalhados pelo mundo.

Monocromático ou colorido. A lista de possibilidades para aficionados em algum tipo de tema, dos personagens infantis aos grandes nomes da literatura, é extensa. No México, o quarto 515 do Hilton Santa Fé é quase monocromático. O rosa está nos edredons, nos móveis, no tapete usado como passarela e até no pequeno telefone para solicitar serviço de quarto. A ideia é fazer com que a criança se sinta realmente na casa da Barbie. Como há um quarto conjugado, os pais podem ficar por perto, sem necessariamente mergulhar no mundo cor-de-rosa da boneca. Diárias começam em US$ 160.

Na mesma linha, em Taiwan, o Grand Hi-Lai Hotel oferece a chance de passar uma noite com Hello Kitty e sua turma. Além do laçarote na cabeceira da cama, até a toalha de banho e o shampoo são temáticos. Diárias começam em 6.700 dólares de Taiwan, cerca de R$ 660.

Nos Estados Unidos, a novidade é a abertura do Hotel Legoland, no parque temático homônimo, na Flórida. Os 152 quartos parecem uma verdadeira caixa de brinquedos das quatro linhas mais populares da marca (Pirata, Aventura, Lego Friends e Kingdom). Cada um acomoda até três crianças e dois adultos; desde US$ 351 por noite.

Telas e letras. Aqui mesmo no Brasil, na mineira Monte Verde, a Pousada Sagarana, cujo nome já é uma bela inspiração, reproduz o romantismo e o saudosismo dos filmes que ajudaram a fazer a história do século 20. Durma em chalés decorados como E o Vento Levou (1939), Casablanca (1942) e Bonequinha de Luxo (1961), assista aos clássicos do cinema em uma espécie de cinemateca e tome café da manhã reforçado e artesanal como se fosse personagem de La Grande Bouffe (1973). Entre maio e agosto, diárias saem por R$ 630.

Mais para o lado da cultura pop, o Novotel Jaraguá, em São Paulo, fechou uma parceria com a Disney e tem oferecido quartos inspirados em filmes como Os Vingadores. A brincadeira vai até 4 de julho. Diária desde R$ 255.

Clássico por clássico, a música tem bons representantes na decoração hoteleira. O Ibis Styles de Liverpool homenageia, claro, os filhos da terra. Letras e melodias dos Beatles estão por toda parte e cada quarto tem pinceladas de Yesterday, Yellow Submarine e por aí vai; desde R$ 259.

Aqui mesmo no Brasil, a rede convida os hóspedes a um passeio pela literatura nacional. Poemas de Carlos Drummond de Andrade pintados nas paredes do Ibis Styles Belo Horizonte Minascentro (desde R$ 149) levam à reflexão e tranquilidade.

