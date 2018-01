Escolha um roteiro para descobrir a região

Confira pacotes para a Itália que incluem cidades da Toscana. Os preços são por pessoa, com passagem aérea.

US$ 1.199: 4 noites em Florença, com café. Na Top Brasil (0--11-3926-8000)

US$ 1.953: 6 noites com café e aluguel de carro. Visitando Florença, Pisa, Siena e Roma. Com a Bon Voyage (0--11-3258-6522)

US$ 1.982: 7 noites com café, entre Roma, Chianciano e Florença. Inside (0--11-4508-8010)

US$ 1.998: 6 noites em Florença, com café. Inclui tour a Siena, Pisa e San Gimignano. Com a Apex (0--11-3722-3000)

US$ 2.041: 7 noites com café. Roma, Florença, Assis, Bolonha, Siena, Pádua e Veneza. Rapi10 (0--11-3218-7301)

US$ 2.100: 7 noites, café e 4 refeições. Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Pádua e Veneza. Na CIT (0--11-3138-3535)

US$ 2.100: 7 noites, com café, visitando Roma, Assis, Siena, Florença, Pisa, Pádua, Veneza e San Marino. Com a Majestur (0--11-3021-5008)

US$ 2.130: 2 noites em Cortona e 3 em Siena. Inclui café, 2 degustações de vinho e 5 dias de aluguel de carro, com visitas a Arezzo e Montepulciano. Com a Tia Augusta (0--11-3068-5111)

US$ 2.220: 8 noites com café e 4 refeições. Passando por Milão, Verona, Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis e Roma. Com a Sem Fronteiras (0--11-3853-4401)

US$ 2.225: 6 noites com café, passando por Veneza, Pádua, Florença, Siena, Assis e Roma. Com a Climb (0--11-5052-6305)

US$ 2.225: 7 noites com café e 2 jantares. Inclui visitas a Milão, Pádua, Veneza, Florença, Pisa, Siena, Assis e Roma. Na Abreutur (0--11-3702-1840)

US$ 2.254: 8 noites com café e 5 refeições. Em Milão, Veneza, Florença, Verona, Pádua, Pisa, Siena, Assis e Roma. Submarino (4003-9888)

US$ 2.476: 8 noites com café e 4 refeições. Inclui visitas a Assis, Florença, Milão, Pádua, Pisa, Roma, Siena e Veneza. Com a New Age (0--11-3138-4888)

US$ 2.541: 7 noites com café. Milão, Veneza, Florença, Pisa, Siena e Roma. Com a Intravel (0--11-3206-9000)

US$ 2.705: 7 noites com café.Passando por Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Pádua, Veneza e Chianti. Na Beeline (0--11-3171-1544)

US$ 2.823: 12 noites. Milão, Mantova, Verona, Padova, Veneza, Bolonha, Florença, Siena, Pisa, San Gimignano, Gubio, Assis, Perugia e Roma. Com café e 14 refeições. Com a RCA (0--11-3017-8700)

US$ 2.843: 14 noites com café. Por Florença, Pisa, Arezzo, Lucca, Grosseto, Roma e Siena. Na CI (0--11-3677-3600)

US$ 3.414: 7 noites com café. Por Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padova e Veneza. Na Monark (0--11-3235-4322)

US$ 5.980: 7 noites em Florença e 2 em Siena. Com carro. Interpoint (0--11-3087-9400).