Escondidinhos de Natal

.

Nenhuma capital do Nordeste cresceu tanto com o turismo quanto Natal. Os visitantes, contudo, parecem movimentar-se sempre pelos mesmos lugares e nos mesmos horários. Pois bem: longe da Via Costeira, ou na contramão dos turistas, ainda se encontram lugares onde dá para curtir uma Natal diferente.Venha comigo descobrir essas delícias escondidas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MANARY

É tão discreto que você pode passar por ele, no calçadão de Ponta Negra, sem se dar conta de que aquele muro guarda o melhor hotel de Natal. Mesmo que você não esteja hospedado, um almoço ou jantar à beira da piscina - e comece provando justamente o escondidinho (pode ser o tradicional ou o de bacalhau). Aproveite os tratamentos do recém-inaugurado spa Amana - experimente o tatame de microsseixos (www.manary.com.br; desde R$ 447).

PRAINHAS

O litoral imediatamente ao sul de Natal - já no município de Parnamirim - reserva praias que não estão escancaradas para a estrada e, por isso, passam despercebidas pelos visitantes. A mais bonita delas é a Prainha de Pirangi, na ponta norte do bairro. Ignore os prédios residenciais às suas costas e deslumbre-se com a vista para as dunas e a Barreira do Inferno. (Para chegar, faça o retorno para pegar a pista em direção a Natal, passe o restaurante Paçoca de Pilão e entre à direita na rua do boteco Comeu Morreu; depois, pegue a segunda ruazinha à esquerda).

Outra praia escondidinha do sul é Camurupim. Fica logo depois da Barra de Tabatinga, protegida da estrada por casas de veraneio. Estacione perto da pousada Porto Parus (www.portoparus.com.br) e mergulhe na gostosíssima piscina natural represada na maré baixa.

DUNAS NO CONTRAFLUXO

É praxe: em Natal todo mundo acorda cedo, pega um bugueiro e vai para as dunas de Genipabu. Quer fazer um passeio muito melhor? Espere até a tarde. Saia de Natal às 14h30, direto para as dunas fixas; curta o visual da Lagoa de Genipabu lá de cima. Programe com o bugueiro a chegada às dunas móveis lá pelas 16h. A luz vai incidir no ângulo mais bonito - e você vai se sentir o dono das dunas.

Antes de voltar, passe no Mercado da Redinha, debaixo da ponte nova: procure a barraca de Dona Lurdes e experimente a tapioca recheada com ginga - um delicioso peixinho frito. Você não queria emoção?

LAGOAS DO SUL

Enquanto todo mundo vai apinhar as lagoas do norte - entenda-se: aerobunda e esquibunda -, a Lagoa do Carcará, no sul, rodeada por mata, fica sossegada (mas só de segunda a sexta; no fim de semana, os natalenses invadem). Outro programa sem multidões é o passeio de lancha pela Lagoa Guaraíras, terminando na Praia de Tibau.

MARACAJAÚ NA CERTA

Os parrachos (corais) de Maracajaú são os mais ricos da costa nordestina. Para pegar a água cristalina, vá em época de lua cheia ou nova, num dia em que a maré baixa ocorra no meio do dia. Cacife o passeio de lancha; é bem mais civilizado do que o de catamarã.

PRAÇA DAS FLORES

Nesta simpática pracinha do bairro central de Petrópolis você pode curtir a noite sem turistas - nem as moças que andam atrás deles. Beba no bar Jobim (número 756) e jante no bistrô Da Camilla (número 736).

***

VIAJE NA PERGUNTA

Desço em Zurique, tenho amigos em Berna. Como continuo a Castelletto Merli e Gorgonzola, na Itália?

Mauro, Rio Pardo (SP)

Do aeroporto de Zurique a Berna são 75 minutos de trem. Num dia claro, vá a Interlaken (55 minutos), para de lá subir ao topo do Monte Jungfrauhof, a bordo da linha férrea mais alta da Europa. Prossiga de trem (3h30min.) a Milão, onde pode montar base para visitar suas próximas escalas, que ficam nas redondezas: Castelletto Merli, a 130 km, e Gorgonzola, a 32 km. Volte a Zurique pela rota mais bonita. Vá a Lugano (60 minutos de trem) e pegue o Wilhelm Tell Express, um dos mais bonitos trens panorâmicos da Suíça, que leva até Lucerna - e inclui a travessia de um lago (www.willhelmtellexpress.ch). De Lucerna a Zurique são mais 60 minutos de trem.

Somos três e queremos fazer o seguinte roteiro: Paris, Bruxelas, Colônia, Frankfurt, Munique, Innsbruck, Verona, Veneza, Florença, Roma, Gênova, Nice, Lyon e Paris. Como é mais econômico viajar: de carro ou trem?

Carlos, São Paulo

Evite cobrir tanto chão numa mesma viagem, seja de carro ou de trem. De carro a viagem que funciona é aquela em que você se restringe a uma região, monta uma ou duas bases e tem tempo para pegar as estradas mais lentas e fazer todos os desvios e paradas que a sua intuição mandar. De trem dá para focar em um ou dois países contíguos - mas, de novo, quanto menos viagens longas você fizer, mais gostoso vai ser. Para ir a pontos tão distantes entre si quanto nessa sua viagem, o melhor é escolher três ou quatro cidades e fazer o roteiro de avião. Reserve entre quatro e sete dias para cada escala, e faça pequenas viagens bate-volta aos arredores. O que não couber fica para a próxima.

Meu destino final é Praga, mas quero entrar pela Alemanha. Que cidades visito pelo caminho?

Alberto, São Paulo

A estratégia é muito boa: na Europa nunca é preciso sair do caminho para descobrir lugares bacanas. Desembarcando em Frankfurt, faça a Rota Romântica (com base em Rothenburg ou Dinkensbühl), então vá a Munique, Garmisch-Partenkirschen, Salzburgo, Viena e Cesky Krumlov antes de Praga .

Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br

***

INTERNET PARA VIAGEM

www.ajanelalaranja.com

O fotógrafo Marcio nel Cimatti aproveitou os anos em que morou em Amsterdã para montar um belo arquivo de imagens da Europa. Passe aqui antes de programar viagens ao Vale do Loire, Costa Amalfitana, Norte da Itália, Holanda, Bélgica e Escócia. Os posts sobre Berlim estão especialmente informativos.

***

DOSSIÊ: Viagens de balão

Capadócia. Já é um clássico. Todo mundo quer ver do alto as rochas esculpidas pelo tempo no formato de chaminés. Os voos mais baratos saem 160 euros por pessoa; os de luxo, com champanhe, 250 euros (www.goremeballoons.com).

Rajastão. Um outro caminho das Índias. Paire sobre o entardecer de Udaipur, a mais romântica das cidades, desde US$ 200 (www.skywaltz.com).

Serengeti. Não há melhor lugar para observar a migração em massa dos gnus do que a bordo de um balão acima das planícies da Tanzânia. Custa US$ 500 (www.safariballoons.com).

Luxor. Bancar o faraó por uma manhã sobrevoando o Vale dos Reis sai a US$ 170 (magichorizon.com) .

Melbourne. Que tal voar sobre uma metrópole? Ver Melbourne do alto custa US$ 290; há também passeios pelo Vale de Yarra (www.hotairballoning.com.au).

Vale do Loire. Veja mais castelos de ângulos impressionantes - incluindo o mais bonito deles, Chenonceaux. Por 185 euros (www.france-balloons.com).

Vale de Napa. Os passeios sobre os vinhedos da Califórnia incluem um brunch com champanhe ao descer. Por US$ 195 (www.balloonrides.com).

***

TELMA LUÍSA - Nesta semana, a dica é da mulher que nasceu para viajar

"Sempre que me perguntam como eu tenho coragem de viajar sozinha, respondo: ‘Chérie, você acha que existe muito lugar mais perigoso que o lugar onde a gente mora?’

A minha recomendação é treinar um pouquinho por aqui mesmo: faça alguns programas sozinha e logo você vai estar escolada."