Escuna ou lancha Escuna ou lancha alugada. O meio é indiferente, o fim é o que importa: as ilhas e praias ao longo da Baía de Paraty reúnem os ingredientes mais esplêndidos para você se encantar. Os roteiros das escunas costumam variar diariamente, mas seguem alguns pontos obrigatórios: Lagoa Azul (não confunda com a de Ilha Grande), Praia Vermelha (não é a da música Do Leme ao Pontal, de Tim Maia, mas vale muito a pena) e Praia da Lula (nada a ver com o ex-presidente, só com o molusco, outrora encontrado em abundância por ali). As ilhas Comprida e do Algodão, que reservam bons pontos para snorkeling, com peixinhos coloridos em abundância. E Jurumirim, a pacata enseada que o mais famoso velejador do país, Amyr Klink, escolheu como refúgio.