Espanha: o básico em 15 dias A Espanha é bem maior do que a gente imagina. Aí vai um roteiro redondo para cobrir o básico do básico, usando trem, carro e avião. Chegue por Madri, fique quatro noites. No dia da chegada, faça a ronda dos bares de tapas da Calle Cava Baja, perto da Plaza Mayor. Há vários destinos interessantes para bate-voltas; os mais fáceis são Toledo e Segovia, ambos a 30 minutos de trem. Vá a Sevilha de trem: saia cedo e, no caminho, pare em Córdoba para ver a mesquita. Compre duas passagens separadas: Madri-Córdoba e Córdoba-Sevilha. Deixe as malas no guarda-volumes da estação. Preveja um intervalo de 5 ou 6 horas, para dar tempo também de almoçar.