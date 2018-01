ESPECIAL CRUZEIROS - Costa Fascinosa

O Fascinosa vem para sua quinta temporada na América do Sul, para cruzeiros pela Bacia do Prata. Os roteiros de oito ou nove noites no transatlântico da Costa partem sempre do Rio de Janeiro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A embarcação para até 3.800 passageiros tem estrutura igual à de seu navio-irmão, o Favolosa: são cinco piscinas, sete jacuzzis, o Samsara Spa, 13 bares e cinco restaurantes (Samsara e Club pagos à parte). A criançada se diverte no Squok Club com brincadeiras e atividades ligadas à personagem Peppa Pig. Desde a entrada principal, a decoração remete ao cinema, em espaços como o Amarcord Atrium, dedicado ao clássico de Federico Fellini. Já a área externa é inspirada em E o Vento Levou, enquanto The Millionaire Casino homenageia Quem Quer Ser um Milionário.

Feriados. O cruzeiro de réveillon começa em 26 de dezembro no Rio e dura nove noites (R$ 4.119), incluindo a virada do ano de frente para os fogos de Copacabana. O transatlântico atraca em Ilhabela (SP), Montevidéu (Uruguai), Buenos Aires (Argentina) e Ilha Grande (RJ) e retorna à capital fluminense. O carnaval também é pela Bacia do Prata, por R$ 3.009 (oito noites; saída em 10 de fevereiro).

Travessia. A vinda para o Brasil começa em 19 de novembro, em Savona, a R$ 3.699. O roteiro de 15 noites, partindo da Itália, visita a Espanha (Barcelona e Tenerife) e o Marrocos (Casablanca), antes de aportar no Recife, em Maceió, em Salvador e no Rio de Janeiro. Com o mesmo número de noites (por R$ 3.389), a volta à Europa está marcada para 14 de março, com saída do Rio. Faz escalas em Salvador, Maceió, Tenerife e Málaga (ambas na Espanha) e Marselha (França). Tem a italiana Savona como destino final.

Pacote mais em conta. Saindo do Rio de Janeiro, o cruzeiro custa R$ 2.049 e passa por Ilha Grande (RJ), Santos, Punta del Este (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina). São sete noites, com partida em 4 de março.

ESTE NAVIO TERÁ: