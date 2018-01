ESPECIAL CRUZEIROS - Costa Favolosa

Com a maior variedade em tipos de roteiros na temporada brasileira, o Favolosa é o único navio a oferecer temáticos organizados pela própria companhia. Também foi o escolhido pela Costa para ter os minicruzeiros, além de fazer viagens para o Nordeste e para a Bacia do Prata. Todas as saídas do Favolosa, em sua quarta vinda ao País, são de Santos.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O entretenimento nos dois navios da Costa na temporada brasileira promete muita diversão com o The Voice of The Sea. A competição recria o cenário e o formato de disputa da atração da TV. Já os fãs de Roberto Carlos podem embarcar no Emoções em Alto-Mar ( projetoemocoes.com.br), de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, parando no Rio de Janeiro, em Ilhabela (SP) e em Angra dos Reis (RJ).

De decoração inspirada nos contos de fada e com capacidade para até 3.800 pessoas, o transatlântico possui cinco piscinas, simulador Grand Prix, cinema 4D e teatro, além do Samsara Spa. Dispõe de 13 bares e cinco restaurantes. O Club (cozinha internacional) e o Samsara (ingredientes orgânicos) são pagos à parte.

No Favolosa – e também no Fascinosa –, estará à venda a coleção vintage de roupas e acessórios lançada pelos 70 anos da Costa Cruzeiros, celebrados em 31 de março de 2018.

Temático. Mais uma vez, o coreógrafo Carlinhos de Jesus abre o Dançando a Bordo. Com oito noites (R$ 1.789), a 15ª edição do cruzeiro tem aulas de bolero a zouk, passando por pagode e dança de salão. Com embarque em 3 de março, o navio vai a Buenos Aires (pernoite) e a Montevidéu. Adeptos da boa forma podem escolher entre 150 atividades e atrações diárias do cruzeiro 24º Fitness & 16º Bem-Estar. São seis noites a R$ 1.319. Começa em 25 de fevereiro e para em Salvador, Búzios (RJ) e Ilhabela (SP).

Feriados. Os fogos de Copacabana estão garantidos no réveillon. O navio parte em 26 de dezembro – sete noites a R$ 4.459, com escalas em Salvador e Ilhabela (SP). O roteiro de carnaval visita Búzios (RJ), Salvador e Ilhabela (SP). Com saída em 11 de fevereiro, dura seis noites (R$ 1.399).

Travessia. Em 24 de novembro, o Favolosa deixa a italiana Savona rumo a Santos. Por R$ 2.799, a viagem tem escalas como Barcelona (Espanha), Recife, Maceió, Salvador, Ilhéus (BA) e Rio. São 20 noites, uma a mais do que no retorno (11 de março; R$ 3.599). Cádiz, Arrecife e Las Palmas, paradas na vinda, são substituídas na volta pelas espanholas Tenerife e Valência, além de Casablanca (Marrocos) e Marselha (França).

Pacote mais em conta. Com embarque em 28 de janeiro, o minicruzeiro de três noites sai a R$ 779. O roteiro do Costa Favolosa inclui escalas em Balneário Camboriú (SC) e Ilhabela (SP), com partida de Santos.

ESTE NAVIO TERÁ: