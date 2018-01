ESPECIAL CRUZEIROS - MSC Magnifica

Irmão gêmeo do MSC Musica, o Magnifica vem pela quinta vez ao Brasil. Nesta temporada, será a embarcação da companhia dedicada a roteiros de sete noites rumo ao sul do continente, com paradas em Buenos Aires e nas uruguaias Montevidéu e Punta del Este. Suas saídas serão do porto paulista de Santos, realizadas a partir de 10 de dezembro.

O navio tem 1.259 cabines e capacidade para transportar até 3.223 viajantes, que podem aproveitar as três piscinas (uma com teto retrátil) e o dobro de jacuzzis. As atividades de lazer no Magnifica incluem boliche e espetáculos no teatro. A área infantil está equipada com produtos das marcas Lego e Chicco. O navio conta com monitoria especializada.

No MSC Aurea Spa, os passageiros podem escolher entre massagens, tratamentos de beleza e sucos detox. Para refeições, dos cinco restaurantes a bordo, um é voltado à culinária oriental e exige pagamento à parte.

Feriados. O MSC Magnifica é o navio indicado para passar o réveillon e o carnaval pela região do Prata. Nas duas ocasiões, há escalas na Argentina (Buenos Aires) e no Uruguai (Punta del Este e Montevidéu). A viagem de ano novo custa R$ 3.189 (oito noites, partida em 30 de dezembro); o carnaval sai a R$ 2.239 (sete noites, embarque em 11 de fevereiro).

Travessia. Em 24 de novembro, o Magnifica se despede de Gênova (Itália) e começa a viagem ao Brasil. São 16 noites (R$ 2.099) e paradas em Villefranche sur Mer e Marselha (França), Tenerife e Valência (Espanha), Gibraltar, Casablanca (Marrocos), Salvador e Santos. A volta para Hamburgo, na Alemanha, é mais longa (20 noites; R$ 1.889). Com partida em 11 de março, inclui paradas no Rio, Búzios (RJ), Salvador, Funchal e Cascais (Portugal), La Coruña (Espanha), Southampton (Inglaterra) e Le Havre (França). Todos os valores acima são da tarifa Super Bingo.

Pacote mais em conta. O cruzeiro para a Bacia do Prata parte em 4 de fevereiro do porto de Santos. São sete noites a R$ 1.809, na tarifa Super Bingo; paradas em Punta del Este e Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina).

